GALSEN221 – Mamadou Ndoye Bane et Dj Boubs se sont offerts un petit moment d’humour au cours de l’émission « Xalass », en parlant football et plus particulièrement de Sadio Mané le fer de lance de l’équipe nationale du Sénégal. Si Mamadou Ndoye Bane accuse l’ancien messin d’être passé complétement à côté de son dernier match (perdu par Liverpool d’ailleurs), Dj Boubs lui reproche de n’avoir remis qu’un seul maillot à Ndoye Bane, les oubliant. Le tout sur un ton taquin, bien entendu.