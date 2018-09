Audio – Plainte concernant Wiri Wiri : les risques encourus par Sanekh, Jojo et Cheikhouna

GALSEN221 – Sanekh, Jojo et Cheikhnou se trouvent actuellement dans l’œil du cyclone. En cause, les droits de retransmission de la série « Wiri Wiri ». Le plaignant, Moustapha Diop, leur reproche de ne pas avoir respecté les termes du contrat qui les liait. Après de nombreuses négociations qui se sont montrées infructueuses, l’affaire a pris une toute autre tournure avec des poursuites judiciaires. Joint par nos confrères de Pikini, Me Baba Diop s’est expliqué au sujet des véritables raisons de cette plainte et les risques encourus par les principaux concernés.