GALSEN221- Oustaz et hommes religions se sont vus diviser par la polémique autour de la série « Wiri Wiri » et le débat sur la possibilité ou non pour un homme d’épouser une femme qui a été violée par son père. Entre versets du Saint-Coran et autres hadiths, chacun y va de son commentaire. Mbacké Sylla et Maodo Faye, de la radio Sud FM, ont également réagi à leur tour.