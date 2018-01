Audio : Récit de l’arnaque au cœur de laquelle se trouve Léa Soukeyna Ndiaye

Audio : au cœur d’une arnaque, Léa Ndiaye dément et déclare être en bonne santé

GALSEN221 – Lorsqu’on est célèbre, on voit souvent son nom être mêlé dans tout et n’importe et quoi. Ce n’est pas Léa Soukeyna Ndiaye qui dira le contraire. Dans l’émission Xalass, sur la Rfm, il a été question d’une arnaque dans laquelle son nom a été utilisé.

En effet, un sénégalais résidant en Colombie a tenté de faire croire que la journaliste était sa femme et qu’elle était entre la vie et la mort. Demandant de l’aide, il est tombé sur un généreux compatriote résidant en Espagne qui n’a pas hésité à lui envoyer pas moins de 23.000 euros.

Toutefois, il n’en est évidemment rien. Interpellée par Ndoye Bane ce matin, Léa Ndiaye a clairement fait savoir qu’elle se porte comme un charme.

L’affaire ne devrait pas s’en arrêter là et nous vous promettons d’y revenir dès que lumière sera faite. En attendant, nous vous proposons d’écouter la bande audio relatant l’affaire.

Galsen221.com