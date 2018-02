Audio : réconciliations en direct à la radio entre Mame Goor Diazaka et Gorgui Ndiaye

GALSEN221 – Mame Goor Diazaka et Gorgui Ndiaye ont longtemps vu leurs relations freinées par des conflits. Tous deux natifs de Teungueth, ils ont enfin fumé le calumet de la paix. En direct à la radio, en plus. Alors que Gorgui a tenu un discours pacifique et s’est montré élogieux au moment de parler de Mame Goor, ce dernier a appelé en direct pour prendre part à l’émission et ainsi témoigner toute sa gratitude à celui qu’il considère comme son « grand frère ». Mieux, Mame Goor a fait de lui son invité d’honneur, en compagnie de Youssou Ndour, en vue de sa soirée qui se tiendra à Sorano.

