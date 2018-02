Audio – Thione Seck avertit : “Kepp kou teukalé Youssou Ndour AK Waly”

GALSEN221 – Thione Seck était ce vendredi l’invité de Sidath Thioune dans l’émission “Keur Gui”, sur les ondes de la RFM. Une première pour l’artiste depuis 2007 et son dernier passage dans les locaux de la radio.

Forcément, Thione ne pouvait pas ne pas évoquer la concurrence supposée entre Youssou Ndour et Waly Seck. Pour mettre fin au débat, l’interprète de “Diaga” a fait savoir qu’il ne veut pas que les deux soient comparés. Pour la simple et bonne raison que Youssou Ndour est le “père” de Waly, qu’ils n’ont pas le même âge, ne font pas la même musique et n’ont pas la même vision. Voilà qui est dit.

