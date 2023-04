Le lutteur Ada Fass crée l’émoi dans son quartier en prenant une deuxième épouse. Cette décision a entraîné une bagarre générale, suscitant des spéculations sur les motivations de cette guéguerre. Certains attribuent cela au fait que les fans d’Ada Fass estiment qu’il est trop jeune pour se marier à nouveau, craignant que cela n’affecte négativement sa carrière de lutteur. D’autres voient une histoire d’argent et de scooters non partagés avec les jeunes de Fass.

La nouvelle de la deuxième épouse d’Ada Fass a été largement discutée dans son quartier et sur les réseaux sociaux. Les commentaires divergent sur les raisons. Certains soutiennent que les fans du lutteur ont exprimé leur déception et leur inquiétude quant à l’impact de ce mariage sur sa carrière de lutteur. Ada Fass est considéré comme un espoir de la lutte sénégalaise, avec un avenir prometteur dans ce sport. Ses fans estiment qu’il est trop jeune pour prendre une deuxième épouse, craignant que cela ne le distrait de son objectif de devenir le champion de lutte le plus célèbre du Sénégal.

D’autres personnes dans le quartier d’Ada Fass ont suggéré que l’histoire de la deuxième épouse pourrait être liée à des questions d’argent et de scooters. Selon des rumeurs, Ada Fass aurait vendu des scooters destinés aux jeunes de Fass. Cette situation aurait provoqué un mécontentement parmi certains membres de la communauté, qui auraient exprimé leur colère lors de la bagarre générale.

En fin de compte, la décision d’Ada Fass de prendre une deuxième épouse a déclenché une série de réactions dans son quartier. Les fans et les membres de la communauté continueront probablement à discuter de cette question, en se posant des questions sur les implications de cette décision pour la carrière de lutteur d’Ada Fass et son rôle de modèle dans la communauté.