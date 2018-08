Vidéo : Balla Gaye 2 expose une énorme somme d’argent et rappelle Floyd Mayweather

GALSEN221 – Floyd « Money » Mayweather est connu pour afficher sa fortune à chaque fois qu’il en a l’occasion. Le boxeur et immensément riche et il tient à le rappeler à ceux qui en douteraient encore. Train de vie royal par-ci, montage de billets par-là, rien n’est trop pour celui qui se pavane avec des sommes d’argent monstre dans les rues des Etats-Unis. Pourquoi parlons-nous donc de lui ? Parce que cette vidéo de Balla Gaye, avec des liasses de millions de nos francs étalées sur une table nous rappelle à quel point le « Lion » de Guédiawaye se remplit les poches à chacun de ses combats, mais aussi il « met bien » ses adversaires qui ne sont pas à plaindre non plus. Vrai machine à sous à l’image de l’américain, le fils de Double Less a su comment faire de sa personne une véritable source de marketing.