France Football a dévoilé ce lundi matin les noms des cinq premiers nommés pour le Ballon d’Or. Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (PSG) et Alisson Becker (Liverpool) sont ainsi parmi les heureux élus en course pour succéder à Cristiano Ronaldo.

L’annonce des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2018 devant se faire au fil de la journée et dans l’ordre alphabétique, plusieurs cadors sont d’ores et déjà absents, parmi lesquels Gianluigi Buffon, Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Bonucci.