Battu et escroqué à hauteur de 60 Millions l’homosexuel Bassirou Faye porte plainte

L’homosexuel, Basssirou Faye, voulant acquérir une maison à Sindia, a versé plus de 60 millions à Amdy Faty qui l’a grugé avant de le battre sévèrement.

Bassirou Faye est un homosexuel et il ne s’en cache pas. Ce dernier en plus d’avoir été ruiné à hauteur de 60 millions de francs CFA, a été sévèrement battu par l’homme qui l’a escroqué, selon le quotidien Voxpop. Et n’eût été l’intervention des passants, le pire se serait produit.

Bassirou Faye a ainsi porté plainte pour escroquerie et coups et blessures volontaires. Devant les enquêteurs, le commerçant a souligné qu’après son retour à Dakar, il avait le désir d’acheter une maison à Sindia.

C’est ainsi qu’il a été mis en rapport avec un certain Souleymane Traoré qui l’a présenté au mis en cause, Amdy Faty, a qui, il a commencé à verser plusieurs sommes d’argent. Mais c’est au bout de deux ans qu’il s’est rendu compte qu’il a versé à Amdy beaucoup d’argent et que ce dernier peinait à lui donner les papiers du terrain.

L’affaire va passer devant la barre du tribunal de Dakar, jeudi prochain, rapporte la même source.

Senenews