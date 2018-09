GALSEN221 – Baye Mbaye et Makhpro sont de retour. Cette fois, c’est à l’occasion de la fête de Tamkharite (Achoura, ndlr) qui est célébrée aujourd’hui, mercredi 19 septembre 2018. C’est le thème que l’oncle et son neveu, désormais célèbres Youtubeurs, ont traité dans le cadre du deuxième épisode de « Mon oncle et moi ».