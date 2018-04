Bientôt un heureux événement pour Ibou Touré et Adja Diallo

GALSEN221 – L’information a failli échapper aux sites peoples de la place. Mariés depuis maintenant un bon moment, Adja Diallo et Ibou Touré ont, depuis, pris la direction de la Corse et du Gazelec Ajaccio où évolue l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Beaucoup plus en retrait sur les réseaux sociaux, le couple attend un heureux événement si on en croit une publication de l’époux sur sa page Instagram. Les commentaires également laissent penser que monsieur et madame Touré vont bientôt accueillir un petit nouveau dans la famille.

