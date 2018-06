Billet offert par le ministre des Sports pour le Mondial : le torchon brûle entre Assane Ndiaye et Bamba Faye

GALSEN221 – Rien ne va plus entre les deux promoteurs de lutte Assane Ndiaye et Bamba Faye. Alors que le ministre des Sports Matar Ba a offert un billet pour la Coupe du monde à l’association des promoteurs de lutte, le premier nommé a vu son nom sortir au terme d’un tirage au sort qui a été effectué. Absent, Bamba Faye ne l’entend pas de cette oreille et soutient que les choses ne se sont pas déroulées convenablement.

Une attaque à laquelle le patron de Baol Productions a répondu pour faire savoir qu’il ne verserait pas dans la polémique : “je ne répondrai pas à une personne (Bamba Faye Ndlr) qui cherche à se faire connaître. Doumako may buzz. S’il veut se faire remarquer, il n’a qu’à bosser dur comme les autres. Il n’est pas connu par les sénégalais, il passe inaperçu. Je veux juste que tout le monde sache que Pape Abdou Fall n’est pas du genre à faire des magouilles, il se respecte trop pour cela. Que Bamba Faye arrête”.

Après cette réponse, il ne serait pas étonnant de voir le sieur Bamba Faye revenir à la charge avec une nouvelle sortie.

