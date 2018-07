Bouba Ndour: « Ce que Habib Faye m’a dit»

Depuis la mort de Habib Faye en avril dernier, c’est la première fois que Bouba Ndour accepte de parler du défunt bassiste du super étoile. Au micro de Amadou Lamine Mbaye, le petit frère de Youssou Ndour a revisité de manière sommaire l’oeuvre de celui qui fut le directeur artistique du Super Etoile. Le producteur et non moins directeur des programmes de la Tfm, a aussi parlé des relations particulières qui le liaient avec « Bib » qui était son confident et son grand complice.

Par ailleurs, dans la même veine Bouba a parlé de la raréfaction des arrangeurs compositeurs dans un contexte contondant avec la disparition d’Habib Faye qui à coup sur va laisser un grand vide surtout pour la jeune génération. Les problèmes de la musique Sénégalaise sont également passés au peigne fin. Entretien

SENEGO.COM