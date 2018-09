GALSEN221 – Et voilà qu’on reparle de la relation amoureuse qu’entretiendrait Marichou et Bril Fight 4. Alors qu’il a été écarté par la boîte qui produit « Pod et Marichou », il semble que l’artiste n’a pas tout perdu puisqu’il est reparti le cœur de l’actrice principale dans ses valises. De plus en plus, les rumeurs se font persistantes et les principaux concernés ne font rien pour démentir l’info. Assez pour que la photo ci-dessous relance le débat et confirme un peu plus les informations reçues.