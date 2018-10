Diomansy Kamara a disparu des écrans de Canal Plus. Depuis la rentrée football, les fidèles de la chaîne cryptée sont sevrés de ses analyses aussi fines que sa silhouette sportive. Et, ils le réclament.

L’ancien Lion a capté le message. Et il s’est expliqué sur sa page Facebook. Deux raisons justifient son retrait : un projet immobilier et son travail en tant que manager de Casa Sport. Nous vous proposons ci-dessous le contenu de son post qui, visiblement, a été retiré.

« Bonjour à tous ! Je me suis fais rare c est derniers temps sur facebook. Je suis pris par 2 gros projets, un Immobilier, l autre sur la structuration d un club de football où on a solliciter mon expertise. Si Dieu le veut l un comme l autre verront bientôt le jour inshaAllah. Je communiquerai au moment voulu… Voilà la justification de mon absence sur canal plus sport également depuis la rentrée . J ai reçu pas mal de messages et cela fait plaisir. Ça démontre que mon travail est apprécié, reconnu, je vous en remercie. J’ai l’impression que je manque pas aux spectateurs mais également à mes collègues de talents d Afrique, des grandes bouches de mon ami personnel Charles Mbuya et du Onze de mon frère Malick Traore. On va revenir plus forts, avec les punchlines et des nouveautés. Sans oublier mes commentateurs Julien genèse, Benjamin Allemand ou encore PHD !!! Il ne faut pas oublier que dans la vie il faut saisir les opportunités telle qu elle arrive et non pas comme nous le souhaitons. L homme propose, Dieu dispose. Mais je vais faire un effort pour les rappels, citations et motivation au quotidien. Promis !! Pour la photo de profil, je ne me suis pas marié récemment pour ceux qui me félicitent, je partage ma vie avec la même femme depuis plus de 15 ans. C est juste un peu clin d œil, rendons à César ce qui est a César. Les femmes sont d une patience sans commis de mesures. Il faut les honorer. Pour le reste bonne journée à tout le monde ! One Love ».