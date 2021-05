Cet enfant n’a que 5 ans et pèse déjà plus de 100 kilos: les parents dans le désarroi (Vidéo)

“Mon fils de 5 ans est né sans prroblème par voie naturelle, mais il n’a cessé de prendre du poids. Vous pouvez même vous asseoir avec lui et constater qu’il a pris 2 kilos en une heure. Parfois la situation empire et il ne peut même plus se tenir debout ou marcher. Où qu’il aille nous devons le soulever.

Il est trop gros et une personne ne peut même pas le soulever seul. Il a le poids de 6 enfants de son age. Parler est l’une des choses qu’il n’aime pas car son poids bloque son cou et il n’est pas facile pour lui de parler.

Notre enfant d’un an est également gros. Elle est aussi grosse que son frère. Les voisins se moquent toujours de moi affirmant que je n’aurais jamais du me marier parce que je porte malheur. Nous sommes allés d’un hopital à l’autre mais les médecins ont dits qu’ils ne souffrent d’aucune maladie.

Mon fils avait 2,5 kilos à la naissance. C’était un petit bébé. Au cours de son premier mois ses conditions de vie étaient plutot normales. Mais entre 6 et 9 mois les choses ont commencé à devenir irréelles. Il a commencé à grossir de jour en jour au point de perser 30 kilos. Aujourd’hui il a 5 ans et pèse plus de 100 kilos.

Les principales causes de l’augmentation de l’obésité infantile se trouvent dans un changement de régime alimentaire avec une consommation accrue d’aliments énergétiques riches en graisses et en sucres mais pauvres en vitamines, minéraux et autres micro-nutriments sains, et une tendance à la diminution de l’activité …

En termes de prévention de l’obésité, l’essentiel est d’éveiller chez l’ enfant l’envie de bien manger plutôt que de le forcer à manger équilibré sous prétexte qu’il va grossir. Autrement dit, il faut absolument éviter d’associer, de manière systématique, l’alimentation au poids.

Des réseaux de prise en charge de l’obésité de l’enfant et des services spécialisés à l’hôpital existent.

Il existe plusieurs types d’actions possibles :

augmenter l’activité physique et réduire les activités sédentaires ;

modifier l’alimentation ;

rééquilibrer les rythmes de vie.

galsen221.com

