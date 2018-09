Changement dentaire : Seydou Gueye moqué sur le net

Le porte-parole de l’APR, Seydou GUEYE, qui disait récemment qu’il se faisait insulter tous les jours sur le net, va surement être ébahi lorsqu’il sera au courant de cette nouvelle donne. En effet, il se fait moquer actuellement sur les réseaux sociaux à cause de son changement dentaire.

« En amenant une petite précision aux propos du ministre Seydou Gueye. Il n’a jamais été question d’insulter Seydou Gueye sur le net comme il le dit. Nous habitants de Facebook avons juste remarqué que ses Dents ont changé, ses Dents ont embelli entre 2012 et 2018. Et nous demandons si c’est des Dents naturelles importées comme les cheveux naturels indiens ou brésiliens? Combien il a payé pour avoir de si belles Dents maintenant? Et qui est son Dentiste afin que les fumeurs atteints de carie Dentaire ou Dents marron beiges puissent se faire consulter. Nous exigeons l’ouverture d’une enquête sur l’amélioration heureuse des Dents du ministre Seydou Gueye.