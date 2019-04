Combat contre Siteu avorté : Ama Baldé laisse filer 75 millions

Ama Baldé et son staff risquent de trop regretter leur combat avorté contre Siteu. En effet, le promoteur Dièye est allé jusqu’à proposer 75 millions FCFA à Ama Baldé qu’il a rejeté.

Jules Baldé et le staff de l’écurie Falaye Baldé risquent de causer du tort à leur poulain Ama Baldé. Frère du célèbre lutteur, Jules Baldé avait apposé un niet catégorique pour un duel entre Ama et Siteu. Son staff aussi n’y est pas allé par quatre chemins pour refouler Siteu et le promoteur.

Pourtant ce dernier était prêt pour organiser ce grand derby de la banlieue puisqu’il a avait proposé à Ama Baldé la rondelette somme de 75 millions FCFA. Mais en rejetant Siteu, il a laissé ce gros montant entre les mains. Et depuis, il est à l’écoute d’un promoteur qui puisse lui proposer une telle fortune.

senegal7