Sadio Mané, né le 10 avril 1992 à Bambali, est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d’ailier au Liverpool FC.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse et sa technique. En 2009, il intègre l’AS Génération Foot où il est rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français début 2012. La même année, son équipe est reléguée et Mané part pour le Red Bull Salzbourg.

En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d’un but tous les deux matchs et remporte deux championnats en autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe nationale en 2014. Le Southampton FC l’engage et Sadio confirme son talent en Premier League continuant à marquer plus de dix buts par an. En 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur Sénégalais le plus cher de l’histoire. Il s’impose rapidement et complète son tableau des trophées.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d’Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé coupe-championnat l’année suivante.

Avec Liverpool, après être parvenu en finale en 2018, il remporte la Ligue des champions en 2019. Il termine co-meilleur buteur du Championnat d’Angleterre en 2019 (22 buts), remporte la Supercoupe de l’UEFA 2019 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019, ce qui lui vaut d’être sacré joueur africain de l’année 2019. En 2020, il remporte le Championnat d’Angleterre.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sur le plan international, Mané débute avec l’équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux olympiques de 2012. Après plusieurs échecs dans les compétitions, les Sénégalais sont finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022.

Advertisement. Scroll to continue reading.