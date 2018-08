Comparaisons entre artistes : Arame Thioye pousse un coup de gueule

Après ‘’Borom Taar’’ en 2004, ‘’Louko Fi Djar’’ en 2007, Arame Thioye marque son retour sur la scène musicale avec son opus de 8 titres intitulé ‘’Sénégal émergent’’. Face à la presse hier au Centre culturel Blaise Senghor, la chanteuse annonce que l’album sera bientôt disponible sur le marché.

Arama Thioye veut marquer son retour de façon indélébile après 5ans d’exil aux Usa. Face à la presse hier, la chanteuse s’est défendue de toute comparaison avec les artistes de la nouvelle génération. Présentant son nouvel album ‘’Sénégal émergent’’, elle déclare : ‘’J’encourage cette nouvelle génération parce qu’elle assure la continuité. Ma génération a fait pareil en suivant les pas de nos aînés. Il n’y a pas une fin de carrière pour un artiste. C’est juste qu’au Sénégal les gens ne respectent pas les artistes. Ils passent leur temps à comparer les générations et ce n’est pas bien.’’ L’interprète de ‘’Borom taar’’ se veut formelle. Aux journalistes qu’elle accuse de faire de pareilles comparaisons, elle dit : ‘’Ce n’est vraiment pas normal de poser ces genres de débat. Toutes les générations se valent. On n’est pas là pour se faire de la concurrence. Je suis désolée mais qu’on ne me compare à personne ! Cela ne fait que créer des malentendus entre artistes’’.

Avec Enqueteplus