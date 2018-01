Cristiano Ronaldo ouvrira un hôtel de luxe au Maroc

La star du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vient de signer un contrat avec le groupe hôtelier Pestana pour l’ouverture de son hôtel de luxe dénommé “Pestana CR7” et qui sera établi au Maroc.

Ce nouveau complexe vient s’ajouter aux deux autres déjà ouverts à Lisbonne et à Funchal. Une action très applaudie par bon nombre de ses fans.

L’attaquant Portugais a annoncé la nouvelle le mercredi dernier à Lisbonne. Associé au groupe hôtelier Pestana, le joueur promet l’ouverture de deux établissements hôteliers qui se nommeront “Pestana CR7” et “Pestana Marrakech Medina”. Prévu pour 2019, l’hôtel de Marrakech disposera de 168 chambres et de deux restaurants. En plus de cela, il disposera d’un centre d’affaires, un centre de remise en forme, un spa et une piscine.

