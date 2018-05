Cette scène se passe sur l’autoroute à péage de Dakar. Un automobiliste qui roulait tranquillement a eu la surprise de sa vie en croisant des ânes qui traversent l’autoroute. Il a pris la peine d’immortaliser la scène avant de nous envoyer la vidéo. Ceci est une énième interpellation à l’État du Sénégal, mais aussi à l’entreprise Eiffage qui a en charge le péage. L’insécurité règne de plus en plus dans l’autoroute à péage et les animaux causent des accidents mortels parce que rien n’est protégé.