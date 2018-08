Un an après son mariage avec Zahra Mbow, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal Cheikhou Kouyaté trouve chaussure à son pied. Il s’est tapé une « niarel ». Il s’agit de la très belle Mouna Seck, une sénégalaise vivant entre New York et Londres.

L’union a été scellée hier devant Dieu et les hommes en présence des deux familles, mais aussi des amis au Sénégal et en Angleterre. People.sn souhaite un heureux ménage à Cheikhou Kouyaté et à la très belle Mouna Seck.