Les premiers éléments sur le décès tragique de l’étudiante Tchadienne en sixième année de médecine font état d’une grossesse de cinq mois. Son petit ami Libanais a été arrêté.

Au Sénégal, des médias ont fait part des nouveaux développements dans l’affaire du décès troublant de l’étudiante tchadienne Steffi Kaguer, 26 ans. Etudiante en sixième année de médecine, elle est tombée mortellement dimanche dernier du deuxième étage d’un immeuble situé à Ouest-Foire, un quartier situé à proximité de la banlieue dakaroise.

Son petit ami, Warren Mansour, de nationalité libanaise, a été arrêté et placé en garde à vue pour nécessité d’enquête par les éléments de la brigade de gendarmerie de Foire, indique L’Observateur dans sa parution du jeudi 18 juillet.

Citant des sources policières, le journal explique que tout a commencé par une dispute entre Steffi Kaguer et son petit-ami. Au cours de l’altercation, l’étudiante est tombée du balcon du deuxième étage de leur immeuble. Enceinte de cinq mois, la Tchadienne a été immédiatement transportée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où elle a succombé à ses blessures.

Les résultats de l’autopsie n’ont révélé aucune trace de lutte sur le corps de la victime, mais les enquêteurs continuent de travailler pour élucider les circonstances de cette affaire sensible, précise le quotidien. Prenant les devants, l’Association des stagiaires, étudiants et élèves tchadiens au Sénégal a rejeté d’ores et déjà la thèse du suicide et réclamé justice pour leur compatriote.

Steffi Kaguer entretenait une relation avec Warren Mansour, gérant d’un fast-food à Dakar. Cependant, leur relation s’était récemment détériorée et le couple ne vivait plus en harmonie. La nuit de l’incident, après une soirée dansante, il a eu une nouvelle dispute liée à une crise de jalousie, racontent L’Observateur et le site d’informations en ligne PressAfrik.

L’étudiante tchadienne vivait avec sa petite sœur et son frère, qui dormaient dans l’appartement au moment des faits et n’ont rien pu faire pour éviter la tragédie. Un voisin a alerté la famille après l’incident, les informant que Steffi était à l’hôpital. Arrivés sur place, ils ont appris sa mort.

Interrogé par PressAfrik, un étudiant tchadien proche de la défunte a confirmé que le couple avait souvent des disputes et que le petit ami de Steffi Kaguer était connu pour sa violence. « Quand nous nous sommes rendus à la gendarmerie, l’enquêteur nous a informés que la défunte venait souvent porter plainte contre lui, mais les affaires étaient toujours réglées à l’amiable », a-t-il déclaré, réclamant toute la lumière sur cette affaire et la justice pour sa compatriote.