La Dic a arrêté, hier nuit à l’hôtel King Fahd Palace, un individu qui serait Kocc Barma, le prétendu administrateur de Senep**no. La nouvelle s’est vite répandue. Mais, quelques minutes plus tard, Leuk Daour, supposé acolyte de « Kocc », a démenti l’information à travers son compte Snapchat.

Ce samedi, c’est au tour du principal intéressé de sortir du bois. Du moins, celui qui se présente comme tel. Dans un de ses comptes consulté par Seneweb, « Kocc Barma » jure être en liberté et promet de « revenir en force ». Il y a quelques jours, il avait fait savoir qu’il prenait du recul, évoquant même sa retraite.

Kocc se disait sensible à l’appel d’une dame qui, se présentant comme une badiénou gokh, l’invitait à arrêter de diffuser des vidéos et photos . Selon nos informations, la division de lutte contre la cybercriminalité essaye à l’heure actuelle, de s’assurer que l’homme arrêté est bien le propriétaire de Senepo**no ou non. Ce qui est sûr est que l’individu en question est accusé de chantages par la diffusion de sextape ou d’images pornographiques. Il faisait, dit-on, la navette entre l’Europe et le Sénégal. Une fois à Dakar, précise notre interlocuteur, il logeait dans les grands hôtels de la capitale. Auteur: Seneweb