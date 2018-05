Délire dans la tanière Gana Gueye toujours égal à lui même

Les Lions du Sénégal, étaient ce jeudi, au palais présidentiel pour la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national. Macky Sall a usé de mots forts pour stimuler les lions. “Soyez donc forts, et lucides, n’ayez aucun complexe, aucune crainte, aucune peur. Car en Russie, votre peuple, solidaire et exalté vous accompagnera. Il vous accompagnera vigoureusement dans vos efforts que vous fournirez pour vos compatriotes et pour l’Afrique tout entière”, a dit le Président de la République aux joueurs.