Abdoulaye Sylla, si vous ne le connaissez pas, il est est l’administrateur de la Société ecotra Sa qui est adjudicataire du marché de l’assainissement du pôle urbain de Diamniadio à hauteur de 140 milliards de francs CFa après un appel d’offre dont le manque de transparence avait été décrié par tous les concurrents de ecotra.

Selon noc confrères du journal Le TEMOIN parcouru par limametti, “Cette même entreprise a bénéficié du marché de réfection et de construction de casernes de gendarmerie pour un montant de 60 milliards”. Est-il vraiment derrière la constitution du groupe e-Médias ?On le saura avec la ligne éditoriale de e-Médias. Le groupe va-t-il verser dans la radicalisation contre le pouvoir ou va-t-il verser dans l’équilibrisme, ménageant la chèvre et le chou ?

Va-t-il être un contrefeu de GFM ou son frère siamois ?

Le démarrage prochain des activités e-Médias nous édifiera sur le vrai projet éditorial du groupe de MIK et ASD. Une chose est en revanche sûre : sa naissance constitue un retour de flammes pour le magnat Youssou Ndour qui, jusque-là, démantelait les groupes de presse adverse. ET qui doit assister impuissant, désormais, à la mise à mort programmée de son groupe. Ce même s’il n’a pas encore dit son dernier mot

Limametti