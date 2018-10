En réalité les démissionnaires du groupe de presse de Youssou Ndour, vont lancer le groupe de presse ” E-média Invest” avec un capital de 200 millions. Exclusif.net, qui s’est procuré d’un document de ce groupe de presse, révèle que dès ce soir à partir de 00H GMT, les choses vont bouger.

Alassane Samba Diop, Mamadou Ndiaye, Boubacar Diallo dit Dj Boubs et Mamadou Ibra Kane, associés à des partenaires ont lancé depuis le 8 septembre un groupe de presse multimédia ” e-média Invest”. Il s’agit d’une plate forme de médias intégrés. Dès ce soir jeudi 11 octobre à minuit va s’opérer le basculement du site emedia.sn. Quand à la radio très attendue, exclusif.net vous informe que sa diffusion est imminente. Pour terminer les membres fondateurs du groupe veulent faire de “e-média Invest”, une marque de presse qui donne à lire, à écouter et à voir avec la plus grande variété possible.