Dernière minute – Braquage à Ouakam

Des individus non identifiés ont attaqué une boutique au quartier Batrain de Ouakam. Selon la Rfm, qui donne l’information, les assaillants ont emporté des marchandises. La source signale la présence de la gendarmerie pour les besoins des constats d’usage et de l’enquête.

La violence et l’insécurité sont notées de plus en plus à Dakar. Un phénomène qui inquiète les sénégalais. Si certains pensent que cela est dû au manque d’éducation des jeunes, d’autres évoquent la pauvreté ou l’effet nocif des médias sur le comportement des personnes.

Nous y reviendrons plus amplement.