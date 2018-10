GALSEN221 – Didier Awadi est un artiste engagé qui n’est plus à présenter sur le continent africain et dans le monde. Et, son admiration pour Thomas Sankara, il le crie sur tous les toits. En atteste ses récents propos relayés par nos confrères de Senego. Des propos à travers lesquels il révèle son rêve.

« Je veux me sentir héritier de Thomas Sankara. Je veux faire partie de ce qu’il a créé. C’est mon rêve. Il y en a qui rêvent d’avoir un passeport américain, moi je rêve d’un passeport burkinabè », a-t-il fait savoir. Les dirigeants du Burkina Faso savent ce qui leur reste donc à faire.