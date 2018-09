Duel au sommet du Mbalakh : forces et faiblesses de Wally Seck et Pape Diouf

La concurrence entre Wally Seck et Pape Diouf est connue de tous. Ces deux musiciens qui portent haut le drapeau sénégalais à travers le monde entier ne partagent jamais les mêmes scènes. Cependant, chacun d’entre eux a des points forts et faiblesses qui jouent un rôle considérable dans leurs carrières d’artiste-musicien.

Les forces

Limametti s’est rapproché de l’entourage des deux musiciens et de leurs activités pour faire cette analyse. Si nous prenons le cas de Wally Seck, sa force principale c’est d’être issu d’une famille de musiciens avec un père et des oncles qui ont marqué leurs empreintes dans le “Mbalakh”. Avec un papa comme Thione Seck, Wally est déjà sûr d’élaborer un plan de carrière bien étudié vu l’expérience de ce dernier. En plus de la famille, le Faramaréne fait vibrer les jeunes qui répondent en masse à ses invitations. Parmi ses caractéristiques qui poussent Wally à aller de l’avant, les réseaux sociaux ont leur part et c’est d’ailleurs l’un des supports qui lui apportent plus de visibilité avec l’appui de quelqu’un comme Niang Kharagn chargé de la couverture de tous ses événements. Connu pour ses milliers de vues sur Snapchat, Niang donne aussi un aperçu du quotidien de Wally.

Limametti s’est aussi penché sur le cas de Pape Diouf qui a comme force son originalité, son engagement et son ascension dans la musique sénégalaise. Leader de la Génération Consciente, il fait partie des rares musiciens qui ont su maintenir le cap depuis l’envol. Pape Diouf arrive à toucher toutes les tranches d’âge avec ses textes engagés, ses mélodies foudroyantes qui donnent l’impression d’être dans un rêve. Avec un staff bien organisé et une étude approfondie, il structure bien ses spectacles afin d’esquiver le fiasco. Bosser aux côtés de Youssou Ndour avec un label comme Prince serait un atout. Loin des polémiques et détails pouvant ternir son image, l’enfant de Pikine ne cesse d’augmenter ses chances de cartonner dans le showbiz.

Les faiblesses

Même si les forces des deux musiciens sont suffisantes pour continuer de règner, il y a certains détails à prendre en compte. Limametti revient sur le cas de Wally Seck pour citer la précipitation et les nombreuses étiquettes collées sur son dos. Le fils de Thione Seck a aussi tendance à vouloir relever coûte que coûte certains défis qui seraient un handicap pour sa carrière. Entouré de pas mal de jeunes, nous nous posons la question à savoir s’il est bien conseillé quand il s’agit de prendre des décisions ? Le plus souvent cité dans des affaires d’arnaque, escroquerie ou scandale, Wally fait face à une multitude de blocages qui salissent son image.

Pour l’enfant de Guinaw Rail Pikine, Limametti a souligné un seul point qui serait la non-exploitation des réseaux sociaux comme support de communication pour élargir son public.

Même si ces deux enfants de Pikine ne sont pas si proches, les fans des deux camps le souhaitent pour assister à un spectacle de feu vu leurs talents.