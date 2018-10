Emilie Fiorelli a annoncé enfin, la mort dans l’âme, sa rupture définitive avec le footballeur, l’attaquant international sénégalais, Mbaye Niang.

Le couple, parent d’une petite fille, Louna en avril dernier, a décidé de rompre pour de bon, après s’être réconcilié pourtant en juillet dernier.

Et Émilie Fiorelli de donner davantage d’explications sur Instagram relayées par mcetv.fr :

« Vous devez vous en douter, j’ai enfin pris la décision de quitter définitivement Mbaye. J’ai eu encore l’espoir une dernière qu’il change mais personne ne change (…) L’alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et de mes goûts. Ce n’est pas dans ce système là que je souhaite m’épanouir et élever Louna (…) Sans compter le manque de respect dans tous les sens du terme qu’il a pu avoir à mon égard ».

Et qui gardera Louna, leur petite-fille…?

« Il verra sa fille quand il voudra lui consacrer du temps (…) Vous ne savez rien ou presque rien de cette relation donc rien ne sert de juger. Je suis une fille très naïve et quand j’aime j’en perds la vue donc en gros nous ne sommes plus du tout fait pour être ensemble (…) Je ne préciserais pas la raison pour laquelle j’ai décidé de le quitter. Tout se sait…vous verrez (…) Je souhaite faire le deuil de cette relation destructrice. Veuillez respecter mon choix ».