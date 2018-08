Déguisé en pauvre, un riche homme se fait rejeter par une femme

GALSEN221 – Il s’agit d’une histoire pour le moins insolite. Riche à souhait, un homme a décidé de se déguiser en pauvre pour tenter de séduire une femme. Mais, les choses ne se passeront pas comme prévu pour celui qui se fait appeler Karabo John Moa sur Facebook puisqu’il essuiera pas moins de trois râteaux de la part de sa cible.

C’est en Afrique du Sud, d’où il est originaire, que le richard a tenté l’expérience. Au volant d’un camion, il est allé la chercher pour un rendez-vous. Le début d’une longue série de rejets. « Il a révélé que le gardien de maison de la femme était dans le coup et ils se sont moqués d’elle, car elle ne savait pas à qui elle avait affaire », apprend-on.

Dans le message qu’il a posté pour partager son expérience, l’homme en question a écrit : « Je viens de rentrer du plus court rendez-vous où je suis jamais allé. Ces femmes matérialistes. Elles te voient dans une Mercedes, le premier rendez-vous, je vais la chercher dans un de mes Bakkies(camion) au lieu de ma Mercedes. Je l’ai fait 3 fois maintenant. A chaque fois, quand je m’arrête à la porte, elle se retourne et s’éloigne.

Elle me dit “Tu ne me prends pas au sérieux. Le gardien de son immeuble et moi avons bien ri. utes les trois occasions, j’aurais probablement payé la facture, j’ai donc économisé de l’argent. Je ne dis pas qu’elle est une gold digger, mais elle ne joue pas avec les hommes fauchés ».