Entre Guin Thieuss et la famille de Wally Seck le torchon , en effet ce dernier a porté plainte contre Wally Seck et son père pour escroquerie. Selon Guin Thieuss il avait remis trois millions (6000 dollars) de nos francs à l’équipe de Wally Seck pour un concert au Canada et n’a pas honoré ses engagement avec lui.Pour l’heure Sanslimitesn a essayé de joindre le Clan Seck en vain. Quoi qu’il en soit cette histoire est loin de connaitre son épilogue. Nous y reviendrons.

Teledakar