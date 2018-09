GALSEN221 – Mbaye Diagne est très attaché à sa famille. Plus particulièrement à sa mère à qui il tient tant. Convoqué pour la première fois en équipe nationale à l’occasion du déplacement des « Lions » à Madagascar, l’attaquant de Kasimpasa va redécouvrir la Tanière puisqu’il fait partie du groupe sélectionné par Aliou Cissé pour la double confrontation face au Soudan, entrant toujours dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019. L’occasion pour Mbaye Diagne de rendre un vibrant hommage à sa maman. « My mamma love long vie a toi sa doundou ame na solo », a-t-il commenté en guise de réaction. Une manière de montrer que s’il en est là aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à sa mère qui n’a ménagé aucun effort.