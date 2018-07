Equipe nationale : le salaire touché par Tony Sylva en tant qu’entraîneur des gardiens

GALSEN221 – Ancien portier des « Lions » du Sénégal, Tony Sylva s’est maintenant reconverti en acceptant d’occuper le poste d’entraîneur des gardiens de but de l’équipe nationale. Un poste dont le salaire se situe à des années lumières des sommes qu’il brassait lorsqu’il était encore en activité dans le championnat de France. Et pour cause.

Dans la Tanière, Tony Sylva est le moins bien payé de tous ceux qui gravitent autour du sélectionneur Aliou Cissé. Avec un salaire de 500.000 francs Cfa, l’ancien Lillois est bien loin derrière les 9 millions touchés par Aliou Cissé et les 2,5 millions de son adjoint Régis Bogaert.

Galsen221.com