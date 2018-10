Saër Seck s’est confié sur les deux visages de Sadio Mané en club et en sélection. Pour le vice-président de la fédération sénégalaise de football, l’attaquant de Liverpool a besoin plus de soutien de la part des Sénégalais:

«Contrairement à ce qu’on dit, il a fait un bon match contre le Soudan. Il a totalement fait jouer l’équipe. Ill a emmené des derniers ballons et a même délivré une passe décisive sur le but d’Idrissa Gana Guèye. Je pense que c’est juste l’envie de bien faire. Sadio, quand il est dans cette équipe, et je peux l’assurer aux Sénégalais, il se donne dans la préparation. Il le fait pour être toujours au top. Sadio est un professionnel jusqu’au bout des ongles. Il faut le voir se préparer pour aller à l’entrainement. C’est un des rares qui fait l’échauffement dans les vestiaires. Il faut que le peuple le soutienne. Il a besoin de soutien, d’affection, d’amour. Sadio doit sentir l’amour des Sénégalais. C’est notre joueur vedette. Et un joueur vedette, on le met en lumière.

Il peut même être en difficulté. Cela peut arriver dans une carrière. Mais tout le monde sait que Sadio a du talent et que ce n’est pas quelqu’un qui triche. Ces deux éléments sont suffisants pour qu’on puisse le soutenir. Aujourd’hui, il est en course pour le Ballon d’Or africain et la cérémonie du sacre est prévue ici à Dakar. Tout le Sénégal doit être autour de lui. Même si Sadio est mauvais, on doit le soutenir. S’il parvient à soulever ce trophée, ce sera pour tout le Sénégal. On ne doit pas le traiter de « Samba Alaar» ou autre chose».

seneweb.com