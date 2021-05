Face aux enquêteurs, Modou Amar fait une déclaration invraisemblable sur Wally Seck

Vendredi dernier, le célèbre jet-setteur et proche de Wally Seck, Modou Amar, a été arrêté puis déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Dakar. Il est poursuivi pour escroquerie et abus de confiance au préjudice de son employeur qui évolue dans le milieu alimentaire et dans la vente de voitures. Il a réussi, en effet, à détourner plus de 250 tonnes de riz d’une valeur de plus de 70 millions de FCFA et vendu frauduleusement des voitures appartenant à son employeur. Mais aussi, il a subtilisé un chéquier de son patron avec lequel il prenait des engagements contractuels et également mener une vie de riche. Lors des soirées de Wally Seck, il s’illustrait en donnant d’énormes sommes d’argent au chanteur.

Alors qu’il niait les accusations portées à son encontre, déclarant que le riz a été volé, il a ensuite lâché le morceau, reconnaissant qu’il a vendu les 250 tonnes de riz et qu’il ne savait plus où l’argent se trouvait.

D’après Dakaractu, lorsque les enquêteurs lui ont demandé où il puisait les énormes sommes qu’il remettait au chanteur Wally Seck lors de ses soirées, il a déclaré, aussi invraisemblable que cela paraisse, que ces sommes lui étaient rendues par Wally Seck à la fin de chaque soirée. Et, il ajoute que le fait de claquer des billets de banque à Wally Seck était une façon d’inciter les autres à en faire autant. Une déclaration à prendre avec des pincettes si on connaît la capacité du mis en cause Modou Amar à se sortir de chaque situation.

avec senenews

