Famoudou Condé n’a pas épousé Hadja Nantou : « elle est même ma tante » !

L’honorable Hadja Nantou Chérif Konaté, Coordinatrice nationale du parti présidentiel, le RPG arc-en-ciel a reçu la nuit du réveillon les ressortissants de son village auxquels la responsable politique a adressé ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Très satisfaits de cette initiative, les différents invités ne se sont pas contentés des souhaits exprimés verbalement à l’organisatrice.

Le jeune Famoudou Condé est de ceux qui ont souhaité immortaliser ce moment et l’ont même partagé avec les amis lointains et absents des lieux en publiant les images sur Facebook. Malheureusement, ces images ont été mal interprétées par certains qui, sans aucune vérification, annonceront le mariage entre Hadja Nantou Chérif et son neveu Famoudou Condé

Joint au téléphone par Guineematin.com dans la soirée de ce jeudi, 04 janvier 2017, monsieur Condé a dit toute sa surprise d’apprendre qu’il est devenu « le Macron de la Guinée » et la coordinatrice nationale du RPG arc-en-ciel « Brigitte » à cause de cette photo.

Très gêné par cette fausse nouvelle, Famoudou Condé a d’abord rappelé qu’il était dans un groupe qui avait visité plusieurs autres personnalités (comme le ministre K au carré) la même nuit et pris des images également publiées dans le même post sur Facebook. « Hadja est même ma tante », précise-t-il.

