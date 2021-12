Fatim’O, le couronnement d’un immense talent au Only Women Awards

L’édition 2021 de Only Women Awards a eu le même succès que le précédent rendez-vous, sinon plus. Organisé par Sunu Hip hop, cet Awards prime uniquement les femmes qui se sont démarquées positivement pendant l’année en cours. Ainsi, plusieurs artistes ont eu droit à un hommage pour leur talent et impact social. C’est le cas notamment pour la talentueuse animatrice de la Rfm, Fatim’O qui s’est vue attribuer « le prix de la reconnaissance ».

« Je suis très honorée et ce qui m’a le plus marquée c’est que derrière ce prix il y a une jeunesse reconnaissante envers moi et pour le travail que je fais. », a réagi la voix d’or de la radio de You.. « Ce n’est pas mon prix mais quand ça vient d’une jeunesse consciente, c’est un honneur pour moi, le Sénégal et les Sénégalais. », a-t-elle ajouté.

Ce prix met en-avant le talent des artistes africains et qui vient d’ajouter à d’autres trophées, Fatim’O le dédié à son mentor, le défunt Amobé Mévégué, ancien journaliste de RFI et présentateur sur France 24, décédé en septembre dernier à l’âge de 52 ans.

En dehors de ses heures d’antennes où elle tient en haleine ses nombreux auditeurs, l’animatrice de « Coffe Time » est une vraie ambassadrice du Sénégal et de l’Afrique qui bougent. Très proche du leader du « Super étoile », Youssou Ndour, la directrice des relations extérieures hors Sénégal de GFM est également très respectée dans le monde de la culture africaine.