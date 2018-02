Audio : la « fille » de Titi revient avec une reprise de Youssou Ndour « Bamako »

GALSEN221 – Depuis quelques jours, elle est très présente sur la toile. Elle, c’est Sokhna. Celle qui est présentée comme la fille de la diva de la musique sénégalaise Titi, du fait de la ressemble de leurs voix. Très à l’aise avec la chanson, elle maîtrise à merveille son timbre, pour un rendu qui rappelle l’interprète de « Gueune gui deuk ». Si on ignore encore les motivations de toutes ses reprises, et en a capella s’il vous plaît, on imagine aisément que la petite Sokhna n’est pas indifférente à une carrière dans le monde de la musique.

Galsen221.com