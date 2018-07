États-Unis. Le rap se caractérise par sa diction très rythmée (notamment beat, scratching, échantillonnage) et en rimes, le plus souvent une succession de couplets séparés par des refrains. Influencé par d’autres genres musicaux (reggae, blues, et jazz, rock), le rap acquiert une popularité de plus en plus grande au fil des années 1980. Aux premières heures, les MCs (Master of Ceremony) servaient juste à soutenir les DJ, et les parties rappées étaient simplement appelées MC-ing (emceeing).