Grand P pris en flagrant délit d’infidélité avec Inorie FOTSO à Dakar

Le Sénégal, pays de la teranga, en plus d’être une terre d’accueil et d’hospitalité, est désormais une niche paradisiaque pour les cœurs assoiffés de tendresse et d’amour, des hommes et des femmes de renom ou alors des célébrités en panne d’aventures comme Grand P et Inorie Fotso ! Une histoire d’infidélité renversante dont la Côte d’Ivoire et sa Bimbo se seraient bien passé pour des raisons ‘’géostratégiques’’ et hautement religieuses !

En effet, devrais-je le rappeler, notre Artiste international guinéen, Grand P, mari de la nouvelle silhouette de la beauté africaine, Eudoxie YAO et la charmante et célébrissime fille du milliardaire camerounais, Inorie FOTSO ont choisi le Sénégal pour convoler’’ en juste noce. Coutumier des faits parce que désormais passé maitre dans l’art de la tromperie, Grand P a été surpris en flagrant délit d’infidélité dans un hôtel de la place à Dakar en compagnie de la femme d’affaire/Entrepreneur camerouno-américaine, Inorie FOTSO !

Ce nième ‘’Grand P gate’’, survenu en plein pandémie de Covid 19, fait les choux gras de la presse sénégalaise actuellement et a fini de démontrer que cette crise sanitaire offre aussi des opportunités, hélas ! Pauvre Eudoxie, «Massa ».

Pr. Balla Mandiang

