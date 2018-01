Le grand retour de Boy Marone

C’est l’artiste chanteur lui-même qui donne l’information ce jeudi soir sur sa page facebook. Voilà le contenu de son message : « Boy Marone vient de monter sons entreprise label Marone And Co!!! Sortie de sons single de sons 3em Album en fin janvier début février ».

Un grand retour donc, après de longues années de léthargie pendant lesquelles d’ailleurs un moment, le Pikinois s’était installé en France.

Auparavant, et plus précisément au milieu des années 90, Boy Marone avait fait une entrée fracassante dans la musique sénégalaise et incarné un grand espoir de relève aux côtés des Alioune Kassé, Nder et autre Fallou Dieng. Avec notamment un titre comme « Pikine » et sa voix de stentor.