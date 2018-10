La revue de presse de la Rfm va connaitre bientôt une grosse baisse d’audience. Car le journaliste qui s’en occupait avec grand professionnalisme, Mamadou Mohamed Ndiaye est annoncé sur le départ. Va-t-il rejoindre le groupe de presse de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ? Nos sources ne donnent aucune précision à ce sujet. Mais, pour le remplacer un nom est sur toutes les lèvres. Sur les conseils de journalistes expérimentés, Youssou Ndour aurait déjà jeté son dévolu sur Abdoulaye Cissé. Ce dernier est un ancien de Sud Fm où il animait avec brio la revue de presse. Résidant en France depuis plusieurs années, Abdoulaye Cissé a été, par moments le correspondant de l’Observateur en Europe. C’est un des précurseurs d’une revue de presse professionnelle, dans la lignée de feu Martin Faye. Certes, il avait son propre style qui a inspiré la jeune génération de «revueurs de presse» mais il était, en plus, un bon journaliste de presse écrite, condition nécessaire – s’il en est- pour animer une revue de presse.

Outre Mamadou Mohamed Ndiaye, il est aussi annoncé le départ du jeune Nicolas Diop, fils du chanteur Idrissa Diop que les anciens connaissent sous le nom de Boy Idy. Il se susurre qu’il va rejoindre la radio de Dj Boubs et consorts.

La concurrence promet d’ores et déjà d’être rude entre le Groupe Gfm et ses concurrents annoncés. Ça va saigner ! Dakarposte promet de vous donner tous les détails de cette bataille.

Dakarposte