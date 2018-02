Henriette Barboza, ex-femme de Seydina fils de Cheikh Béthio : « Mon petit ami me comble »

GALSEN221 – Henriette Barboza a définitivement tourné la page Seydina Thioune, le fils de Cheikh Béthio avec qui elle était mariée. Divorcée donc, elle explique à L’Observateur sa nouvelle vie amoureuse et n’écarte pas l’idée d’un remariage. En attendant, elle laisse entendre qu’elle est heureuse avec son prétendant actuel.

« Je compte me remarier et fonder une famille. Actuellement, je suis dans une relation sérieuse et j'espère que cela aboutira à quelque chose de concret. Mon petit ami me comble et si on doit se marier, cela se fera. C'est un homme très effacé, il n'habite pas au Sénégal », a renseigné l'ancien mannequin.

