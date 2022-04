Créé en 1956 par le magazine France Football, ce titre est, à l’origine, attribué au meilleur joueur disposant d’une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. De 1995 à 2006, le « Ballon d’or » est attribué au meilleur joueur évoluant dans un championnat européen sans distinction de nationalité. Depuis 2007, il récompense le meilleur joueur au monde, c’est-à-dire sans distinction de championnat ni de nationalité.

Appelé « Ballon d’or France Football » à sa création, le trophée est alors attribué par un jury international composé de journalistes spécialisés. En juillet 2010, il fusionne avec le titre de Meilleur footballeur de l’année FIFA pour devenir le « FIFA Ballon d’or », attribué par des capitaines de sélections nationales, des sélectionneurs et des journalistes. En septembre 2016, France Football et la FIFA décident d’arrêter leur partenariat pour l’attribution du Ballon d’or, celui-ci revient donc à son créateur historique1. Les votes ne seront attribués que par des journalistes internationaux.

Sadio Mané, né le 10 avril 1992 à Bambali, à Sédhiou est un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d’ailier au Liverpool FC.

Il est réputé pour ses dribbles, sa vitesse et sa technique. En 2009, il intègrait l’AS Génération Foot où il est rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son premier contrat professionnel avec le club français début 2012. La même année, son équipe est reléguée et Mané part pour le Red Bull Salzbourg.

En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d’un but tous les deux matchs et remporte deux championnats en autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe nationale en 2014. Le Southampton FC l’engage et Sadio confirme son talent en Premier League continuant à marquer plus de dix buts par an. En 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur Sénégalais le plus cher de l’histoire. Il s’impose rapidement et complète son tableau des trophées.

Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d’Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé coupe-championnat l’année suivante.

