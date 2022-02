Hommages rendus à Pape Bouba Diop : Son épouse et sa fille très émues (Vidéo)

Le 22 février 2022 restera un mardi culte dans les annales du sport sénégalais. Jour d’inauguration du plus grand stade du pays par le Président Macky Sall, il reste un jour mémoire pour Marie Aude Diop

Dans ce nouveau bijou de dernière génération, un musée baptisé au nom de feu Pape Bouba Diop, ancien international de football décédé en 2020, a été érigé pour immortaliser les sportifs sénégalais.

Pour sa famille, en l’occurrence sa veuve Marie Aude Diop, cet hommage symbolise en fait l’amour éternel que le peuple porte à l’ancien lion de football. «C’est beau et c’est un honneur. Déjà le fait qu’on inaugure le stade le plus grand d’Afrique, c’est quelque chose pour le Sénégal. Les Lions avaient gagné et maintenant on a ce grand stade. Ce n’est que de belles choses pour le Sénégal. Les coéquipiers de Pape Bouba Diop ont fait plein d’hommages. Et ils se passent toujours des choses. Il n’y a personne qui oublie Pape Bouba. Quant à la Can, pendant les matchs, ils ont fait aussi des hommages. Et c’était magnifique. Ça c’est les rêves et personne ne l’oublie. Le musée qui porte son nom dans ce stade est un sacré honneur. Je ne sais même pas si Bouba imaginait qu’on donnerait son nom au musée du plus grand stade d’Afrique. Pour nous, c’est une fierté, c’est un honneur.»

