Ibou Touré fait machine arrière !

Plus intriguant encore dans l’affaire du divorce entre Adja Diallo et Ibou Touré. Le footballeur qui avait publié une vidéo sur Insta pour tenter de calmer le jeu a fait machine arrière et l’a purement et simplement supprimé même pas une heure de temps après l’avoir publiée. De quoi nous mettre encore la puce à l’oreille.

Limametti